​В России снизилось число безработных

Количество безработных граждан в России снизилась на 1,2 процента за неделю: сегодня оно составляет более 830 тысяч человек.

«С 31 мая по 7 июня 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2 процента и составила 838 тысяч 371 человек, — передает Минтруд. — Годом ранее этот показатель составлял 1 миллион 3 тысячи 672 человека».

Снижение численности безработных произошло в 76 регионах — лидерами можно считать Астраханскую, Ивановскую и Сахалинскую области, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Крым и Севастополь.