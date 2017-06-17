​Более половины выдаваемых в России кредитов оформляются с целью рефинансирования ранее выданных займов

Более половины выдаваемых в России кредитов наличными оформляются с целью рефинансирования ранее выданных займов. Согласно расчётам Объединённого кредитного бюро по итогам 2016 года на эти цели было направлено 53% таких кредитов[1].

Подробно о рефинансировании рассказал Виталий Раужин, директор филиала «БКС Премьер»[2] в Сургуте.

- Какая доля выдаваемых сейчас кредитов оформляется с целью рефинансирования ранее оформленных? Рефинансируются чаще клиенты других банков или собственные клиенты?

- В настоящее время практически каждый розничный банк имеет в своей линейке продукт на рефинансирование имеющихся кредитов. И доля таких кредитов достаточно велика. Для банка это способ увеличить свой кредитный портфель, получить новых качественных заемщиков/клиентов. Как правило, данные программы нацелены, прежде всего, на клиентов других банков, а для своих заемщиков банки предлагают отдельные программы – TOP UP.

- В чем причина активизации рефинансирования?

- Активизация данного продукта обусловлена текущей возможностью банков предложить более низкие ставки по кредиту в отличие от тех условий, на которых кредиты выдавались ранее. При этом возникает обоюдный интерес – клиент получает возможность снизить ставку (как следствие уменьшить ежемесячную нагрузку и общую сумму переплаты), а банк – получить заемщика с хорошей (понятной) кредитной историей и получить прирост кредитного портфеля.

- Какие виды кредитов рефинансируются чаще всего: ипотека, автокредиты, необеспеченные кредиты?

- По практике чаще рефинансируются необеспеченные кредиты: потребительские ссуды, кредитные карты.

- Кредиты каких годов в основном рефинансируются сейчас? Насколько велика при этом разница процентных ставок и насколько удается снизить ежемесячный платеж?

- В основном за рефинансированием обращаются клиенты, оформившие кредит в 2014 году и позже. При этом сейчас ставка по рефинансированию может быть в два раза ниже, чем ставка по рефинансируемому кредиту. С учетом возможности вновь увеличить срок кредита до максимально возможного, ежемесячный платеж может быть снижен в разы.

- Какие факторы делают рефинансирование собственных клиентов привлекательным продуктом с точки зрения банка, ведь оно не позволяет нарастить портфель?

- В рамках предоставления подобных ссуд своим клиентам банк решает несколько задач. Ключевая из них – это удержание своего клиента. При этом снижая ставку, банк предлагает увеличить срок кредита. Как правило, к моменту рефинансирования кредит уже серьезно погашен. Также клиенту становится доступна новая «дополнительная» сумма. В совокупности данные факторы (увеличенная сумма, увеличенный срок) позволяют банку удержать клиентов, увеличить свой портфель и не проиграть в доходе.





6. Доля кредитов, оформляемых с целью рефинансирования, растет. В чем причины снижения доли новых кредитов в общем объеме выдач банков?

В обстановке продолжающейся нестабильности банкам интересней предоставлять кредиты клиенту с уже понятным качеством обслуживания долга. Как раз к таким клиентам относятся заемщики по программам рефинансирования.

7. В какой степени рост спроса на рефинансирование связан с нехваткой у населения средств для обслуживания ранее взятых кредитов?

Прежде всего, рефинансирование – это возможность улучшить текущие условия по качественно обслуживаемому кредиту и в меньшей степени с нехваткой денежных средств.

Для примера – условия продукта «Рефинансирование» в БКС Банке: https://bcs-bank.com/credit_refinance

[1] https://www.newsko.ru/articles/nk-4037423.html

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