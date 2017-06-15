Главный экономист БКС Глобал Маркетс: Кремль начал обсуждать новую экономическую стратегию

Владимир Тихомиров, главный экономист БКС Глобал Маркетс, прокомментировал обсуждение новой экономической стратегии в Кремле.

В конце мая президент Владимир Путин провел первое совещание, посвященное обсуждению новой программы экономических реформ правительства. Свои версии новой повестки представили две группы: Столыпинский клуб, возглавляемый Борисом Титовым, и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Как заявил Путин, самые ценные предложения могут быть включены в базовый проект Кабмина, который был подготовлен Минэкономразвития на прошлой неделе.

Детали проектов не раскрываются, однако из прошлых сообщений в СМИ нам известно, что план Титова предполагает стимулирование экономического роста посредством увеличения госрасходов, денежной эмиссии ЦБ, снижения ставок кредитования, чтобы поддержать модернизацию и развитие. План Кудрина мало отличается от программы, представленной Кабмином, и предполагает существенные изменения в структуре госрасходов, в частности сокращение расходов на оборону и одновременное повышение расходов на медицину и образование, повышение пенсионного возраста, демонополизацию и дальнейшую приватизацию экономики, либерализацию и улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности госаппарата.

Два главных итога вчерашнего совещания: (1) Кремль не озвучил четкие сроки подготовки финальной версии программы реформ и (2) настоял на том, чтобы обсуждение велось в закрытом режиме. По сути, это означает, что Кремль хочет сделать процесс подготовки новой экономической стратегии максимально неопределенным как с точки зрения сроков, так и содержания.

Все это не вызывает удивления: мы неоднократно писали, что, по всей видимости, окончательная версия программы реформ будет официально одобрена после президентских выборов в следующем году. Таким образом, Кремль сможет отложить объявление непопулярных мер (пенсионная реформа, новое сокращение госслужащих) на период после выборов.

В то же время главным источником опасений, на наш взгляд, являются не сроки объявления, а содержание новой программы. Кремль стоит перед непростым выбором, а именно: между популистскими предложениями, которые продвигает Столыпинский клуб (могут дестабилизировать и разрушить слабую и хрупкую экономику), и либеральными идеями, которые разделяет Кудрин и его эксперты, настаивающие на значительных ограничениях для государственных бизнес-элит, на которые опирается Кремль. Власти могут предпочесть средний вариант, который, по сути, является продолжением прежней политики отказа от спорных и непопулярных реформ. Таким образом, экономическая стабильность в России может быть обеспечена еще на несколько лет, однако это, скорее всего, приведет к более существенной социальной стагнации и более глубокой деградации экономики.