​Эксперты: Инфляция в мае – отрезвляющее напоминание о рисках

Виталий Раужин, директор филиала «БКС Премьер»* в Сургуте прокомментировал рост инфляции в мае.

Рост потребительских цен в России в мае составил 0.4% м/м. Таким образом, завершился 10-месячный период последовательного активного замедления инфляции (с июля 2016 г.).

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в прошлом месяце стала следствием существенного роста цен в четырех основных категориях: плодовоовощная продукция, пассажирские перевозки, телекоммуникации и бензин. Ключевым драйвером ускорения инфляции в среднем оказались цены на продовольственные товары, в то время как в сегменте услуг и непродовольственных потребительских товаров рост был заметно ниже.

Аннуализированный рост цен в мае не изменился по сравнению с апрелем – 4.1%. С фундаментальной точки зрения такая динамика объясняется двумя основными факторами: ослаблением эффекта базы (стремительный рост цен в первом полугодии 2016 г. был вызван последней волной девальвации рубля в начале 2016 г.), а также стабилизацией обменного курса к апрелю-маю 2017 г. Сильный рубль в предшествующие месяцы облегчил задачу ЦБ по сдерживанию инфляции, поскольку привел к существенному снижению цен на импортную продукцию.

Последние данные по инфляции в России стали отрезвляющим напоминанием сохраняющихся сложностей сдерживания инфляции в будущем, особенно с учетом ухудшения перспектив урожая в связи с холодной весной, потенциального разворота нефтяных цен и динамики курса рубля, изменения фактора базы для расчета потребительской инфляции, а также планов правительства по увеличению госрасходов во втором полугодии 2017 г., включая повышение зарплат госслужащих. Эти факторы не вызывают у нас удивления: мы сохраняем наш прогноз роста цен и ожидаем инфляцию на уровне 4.5-5% г/г к концу года.

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