​Иностранные инвесторы возвращаются к России

После четырехлетней паузы российские компании активизировались в привлечении средств от нерезидентов на рынке рублевых еврооблигаций[1]. Возрождению спроса иностранцев на российский корпоративный долг, оформленный по международному праву в рублях, способствует снижение волатильности национальной валюты, отмечают эксперты[2]. Об активизации спроса со стороны иностранных инвесторов на корпоративные рублевые еврооблигации после четырехлетнего перерыва — с 2013 года рассказал Виталий Раужин, директор филиала «БКС Премьер[3] в Сургуте.

Интерес к рублевым активам достаточно высокий, в первую очередь он сконцентрирован в сегменте ОФЗ. Находятся смелые инвесторы, которые кроме валютного риска готовы брать на себя кредитный риск. Интерес иностранных инвесторов к российским бумагам меняется в зависимости от ситуации на рынке.

Что касается рублевых еврооблигаций в целом, ключевых различий для инвесторов нет, потому что все бонды в российском праве через Euroclear покупаются иностранцами. Технология московской биржи позволяет. Смысл сделать рублевый евробонд связан с тем, что инвесторы хотят юридической защиты – приобрести облигацию, защищенную английским правом. Однако по нашему опыту общения с клиентами, для них все-таки важнее доходность.

Обычно объем выпуска евробондов гораздо больше объема локальных размещений. Он может составлять 500-800 млн. долларов, тогда как на российском рынке корпоративные эмитенты выпускают бумаги на 5-15 млрд. рублей. Большой объем выпуска предоставляет инвесторам потенциальную ликвидность.

В 2014-15 была некая пауза в отношениях с иностранными инвесторами, не размещались не только рублевые евробонды, но и долларовые. Многие иностранные банки закрыли лимиты на российский рынок. Сейчас ситуация стабилизировалась, хотя есть банки, которые до сих пор не открыли лимиты.

Выпуски рублевых евробондов точно будут. Эмитентами будут высококачественные корпорации и банки. Компания средней капитализации (с рейтингом B, и выручкой до 100 млрд. рублей) не будут выпускать евробонды. Такие выпуски будут выводить крупные компании, работающие на внутреннем рынке и нуждающиеся в рублях (с рейтингом от BB- до BB+).

[1] Еврооблигации – это международные облигации, выпускаемые за пределами страны в иностранной для компании-эмитента валюте. Обычной валютой для еврооблигаций является доллар или евро. Как правило, торговля «евробондами», как их еще называют, ведется через брокера на внеберживом рынке.

[2]http://www.rbc.ru/finances/09/06/2017/5937fcb49a79470fb3b35b19

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