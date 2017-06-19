​Эксперты: «Финансовая грамотность в регионах растет»

О том, как складываются дела в российской экономике и на рынке частных инвестиций, к чему привел бум финансовых технологий и как в меняющихся условиях действовать людям, желающим не просто сохранить деньги, но и нарастить капитал, рассказал заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков.

- Станислав, как вы оцениваете текущее состояние отечественной экономики и ее перспективы до конца года?

- Самое трудное наша экономика преодолела и уже вышла на рост, пусть пока и скромный. Цены на нефть более или менее стабильны, появились внутренние драйверы, точки роста, такие как АПК, пищевая промышленность и др. По оценкам наших аналитиков, ВВП России может в этом году вырасти на 1,2-1,5%, а инфляция сократится до 4,5-5%.

Вместе с тем, замедление инфляции и действия ЦБ, направленные на снижение ставок в экономике, привели к обвалу ставок по вкладам, и эта тенденция, вероятнее всего, продолжится.

- Какие настроения царят в среде инвесторов, какие вложения сейчас актуальны и востребованы?

- В целом, инвесторы стараются выдерживать здоровый баланс между доходностью и рисками, придерживаются консервативного портфельного подхода. Остается немало рисков и неопределенности – это и геополитика, и нефть, и общее состояние мировой экономики. Поэтому настроения достаточно осторожные.

В то же время, на рынке есть привлекательные идеи и возможности даже для осторожных инвесторов. Так, многие вчерашние вкладчики выбирают корпоративные облигации, ОФЗ, консервативные стратегии доверительного управления и структурные продукты с защитой капитала.

- По вашему мнению, растет ли финансовая грамотность в регионах? В чем это выражается?

- Финансовая грамотность в регионах растет. Это заметно прежде всего по растущему запросу на инвестиционные решения, персональное финансовое планирование (ПФП), и в целом по более сознательному отношению населения к вопросам вложения денег.

Как показывает опыт финансовых советников БКС Премьер, за последние пять лет люди действительно стали лучше формулировать свои цели и адекватнее оценивать и риски, и доходности.

Конечно, это только начало пути и здесь не стоит ждать стремительных перемен, но тенденции последних лет не могут не радовать.

- Существует мнение, что развитие финансовых технологий способно обеспечить бурный прирост числа частных инвесторов в России уже в обозримом будущем. Разделяете ли вы эту точку зрения?

- Совершенно согласен. Финансовые технологии в России развиваются семимильными шагами. Появляются все более удобные и безопасные мобильные банки, приложения для инвестиций, планирования персональных финансов и т.д. Еще недавно, чтобы открыть вклад или купить валюту, вам предстояло поехать в банковское отделение, возможно, в другой город, постоять в очереди, а сегодня это можно сделать, не выходя из дома, за считанные минуты.

В 2015 году правительственным распоряжением для инвестиционных компаний была установлена возможность удаленной идентификации клиентов – физических лиц. Это сразу сделало инвестиции доступными для тысяч людей в регионах, в отдаленных населенных пунктах.

Финтех – это, пожалуй, самый мощный на сегодня драйвер формирования прослойки частных инвесторов.

- Кстати, о мерах стимулирования. Как вы оцениваете шаги, предпринимаемые государством для развития частных инвестиций, фондового рынка, финансовых знаний?

- Эффективность и охват этих мер растет год от года. Одним из важнейших таких шагов, на мой взгляд, стал запуск в 2015 ИИС – индивидуальных инвестиционных счетов. Открыв такой счет в брокерской компании и купив ценные бумаги (облигации, акции, биржевые ноты и т.д.) на сумму до 400 тыс. руб., любой россиянин может на будущий год помимо результата от самих инвестиций получить из казны дополнительно до 52 тыс. руб. в виде налогового вычета.

Интерес граждан к этому инструменту превысил все изначальные прогнозы и ожидания. Такие счета себе открыли уже более 200 тыс. россиян, инвестировав в общей сложности 24 млрд руб. Около 30 тысяч ИИС открыто в БКС.

- Какое внимание уделяют финансовому ликбезу сами инвестиционные компании?

- Первоочередное. В основе развития наших финансовых рынков и роста общественного благосостояния лежит финансовая грамотность населения. Все это прекрасно понимают. Поэтому и государство, и экспертное сообщество, и, конечно же, бизнес направляют немалые усилия и средства на финансовое просвещение.

Мы, к примеру, организуем каждый месяц до сотни конференций, круглых столов и семинаров с участием известных финансовых экспертов, лучших специалистов по инвестициям и личным финансам. Мероприятия БКС проходят по всей России. Их посещают тысячи человек – от вчерашних вкладчиков, которые только знакомятся с миром инвестиций, до владельцев крупного бизнеса. Так, в конце мая в Сургуте мы провели финансовую конференцию «Макроэкономический прогноз на 2017 год: перспективы и ожидания» с участием российского финансового аналитика, обозревателя телеканала «Россия 24» Григория Бегларяна и финансового экспрета «БКС Премьер» Григория Сосновского.

Мы делаем это для того, чтобы через живую, профессиональную дискуссию прийти к доступным для понимания выводам об актуальных угрозах, новых возможностях, подводных камнях инвестирования, чтобы рассмотреть экономические прогнозы и дать людям ценные советы и рекомендации. Должен сказать, свободные места на этих встречах – большая редкость. Поучаствовать в них может любой желающий, надо лишь предварительно зарегистрироваться на нашем сайте.

- Вы много общаетесь с частными инвесторами, в том числе в регионах, а учитывая международный масштаб деятельности ФГ БКС, знаете, как люди инвестируют в развитых странах. Российский и западный подход к инвестированию – они чем-то отличаются?

– Российские инвесторы обычно приходят за большим процентом дохода. Если в западном банке ставка по вкладу 2%, а инвестор на фондовом рынке может заработать 4%, то для него это уже звучит неплохо. У нас минимальная ставка по инвестиционному портфелю 15%, при том что банки предлагают вклады в среднем под 6-8%. На западе от такой доходности пришли бы в восторг.

Еще наши люди не готовы инвестировать «в долгую». Это хроническая проблема российского рынка. Свое будущее надо программировать. Через планирование, портфельные инвестиции, долгосрочные вложения. У нас все больше примеров, когда люди инвестируют на долгий срок, скажем, для дополнительного пассивного дохода на пенсии. Причем для таких целей есть очень хорошие инструменты, например, накопительное страхование жизни (НСЖ). Однако большинство готовы инвестировать на 1-2-3 года. Это очень мало.

- Одним из направлений, которые вы курируете в ФГ БКС, является private banking. Как за последние годы поменялись запросы состоятельных граждан? Как в целом себя чувствует этот сегмент?

- В портфелях состоятельных клиентов растет доля инвестиционных продуктов. Предпочтение сегодня отдается тем инструментам, что позволяют получать понятный регулярный доход. Например, облигационные структурированные ноты. Популярной разновидностью таких продуктов являются структурированные ноты first-to-default (FTD), которые за счет немного более высокого риска могут показать доходность «плюс 2-3%» к портфелю аналогичных облигаций.

Доля проникновения средств клиентов в инвестиционные продукты у основных игроков рынка приближается к 30%. Это говорит о росте интереса к профессиональному управлению благосостоянием.

Банки в России, стараясь отвечать тренду, внедряют направление private banking в своей структуре. При этом сложность продуктов и индивидуальность запросов клиентов также постоянно возрастают. Как показывает опыт БКС Ультима Private Banking, сегодня клиента на этом рынке может заинтересовать только конкретное предложение, «заточенное» под его индивидуальные, личные цели.

- А что еще, по-вашему, принципиально важно для успешных отношений финансовой компании с ее клиентами?

- Нужно всегда понимать, чего ожидает человек, но при этом быть с ним предельно честным. Самое страшное, что сейчас можно делать – продавать завышенные ожидания.

- В заключение: три базовых совета человеку, который хочет защитить и приумножить свои сбережения

- Первое – не бегите за толпой. Худшее, что можно сделать, имея свободные средства на руках – поддаться ажиотажу. Чаще советуйтесь с профессионалами, действуйте рационально.

Второе – не инвестируйте последние сбережения, особенно, в рисковые активы, такие как акции. Золотое правило финансового планирования гласит: прежде чем во что-то вкладывать деньги, создайте себе личный резервный фонд в размере дохода за 3-6 месяцев.

И, наконец, третье – поставьте перед собой четкие, реалистичные финансовые цели, определитесь с желаемыми сроками их достижения и двигайтесь к этим целям по ясному плану, составленному с профессиональным советником.