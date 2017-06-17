​Сложности с кредитами имеют до 6,5 миллиона россиян

По данным ИА ТАСС, сложности с обслуживанием кредитов испытывают в России от 5 до 6,5 млн. человек. Такую статистику привел на круглом столе заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.
При этом нет материальной возможности платить кредит у 3 млн. человек (это 8% всех заемщиков), так как текущая долговая нагрузка этих граждан составляет более 60%. Так же по данным НБКИ, самая большая доля просрочки - в сегменте кредитных карт (25%) и потребительском кредитовании (более 20%). В автокредитах уровень просрочки достигает 11%, в ипотеке - 5%.
О том, как оценивают ситуацию сами банки, рассказал директор филиала инвестиционного банка «БКС Премьер»[1] в Сургуте Виталий Раужин.
- Согласны ли Вы с такими оценками? Или можно говорить о большем количестве таких заемщиков?
- В целом, по рынку с такими оценками вполне можно
согласится, тем не менее от банка к банку ситуация может быть кардинально
разной. В частности, могут отличаться методы рисковых оценок клиентов, а также
рисковые политики в целом, т.е. та величина риска, которую банк на себя готов
взять и которая в совокупности с ценовой политикой даст наиболее эффективный
финансовый результат. Например, мы как банк в первую очередь ориентируемся на
минимизацию рисков и на надежность наших клиентов, за счет чего мы можем
предложить выгодные продукты для клиента. Тем не менее, существуют банки,
которые выступают в сегменте высокого риска, их кредиты стоят заемщику
достаточно дорого, но процент одобрения по ним гораздо выше.
- Каков на Ваш взгляд сегодня портрет заемщика в РФ? как он изменился? на какие цели он берет кредит?
- Среднестатистического портрета заемщика, пожалуй,
нет. Сейчас он очень разный от банка к банку и от сегмента к сегменту.
Существуют клиенты, которые скрупулезно и тщательно высчитывают все аспекты
кредитного предложения и деньги они берут на что-то очень важное и жизненно
необходимое. Есть заемщики, которые смотрят исключительно на комфортность
ежемесячного платежа и их покупки скорее связаны с желанием, нежели с
необходимостью. Есть те, кто хочет сэкономить на процентах и снизить финансовую
нагрузку от предыдущих кредитов, они выбирают рефинансирование, а есть люди,
которым просто нужны деньги и совершенно не важны условия - они чаще всего
обращаются в МФО.
На какой сегмент ориентироваться и каких заемщиков привлекать – каждый банк решает для себя сам, а то, насколько успешно он с этим справится, зависит от правильно настроенной риск-стратегии и методов оценок будущего заемщика.
[1] «БКС Премьер» используется в качестве товарного знака для АО «БКС Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г.