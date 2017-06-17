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​Сложности с кредитами имеют до 6,5 миллиона россиян

По данным ИА ТАСС, сложности с обслуживанием кредитов испытывают в России от 5 до 6,5 млн. человек. Такую статистику привел на круглом столе заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

При этом нет материальной возможности платить кредит у 3 млн. человек (это 8% всех заемщиков), так как текущая долговая нагрузка этих граждан составляет более 60%. Так же по данным НБКИ, самая большая доля просрочки - в сегменте кредитных карт (25%) и потребительском кредитовании (более 20%). В автокредитах уровень просрочки достигает 11%, в ипотеке - 5%.

О том, как оценивают ситуацию сами банки, рассказал директор филиала инвестиционного банка «БКС Премьер»[1] в Сургуте Виталий Раужин.

- Согласны ли Вы с такими оценками? Или можно говорить о большем количестве таких заемщиков?

- В целом, по рынку с такими оценками вполне можно согласится, тем не менее от банка к банку ситуация может быть кардинально разной. В частности, могут отличаться методы рисковых оценок клиентов, а также рисковые политики в целом, т.е. та величина риска, которую банк на себя готов взять и которая в совокупности с ценовой политикой даст наиболее эффективный финансовый результат. Например, мы как банк в первую очередь ориентируемся на минимизацию рисков и на надежность наших клиентов, за счет чего мы можем предложить выгодные продукты для клиента. Тем не менее, существуют банки, которые выступают в сегменте высокого риска, их кредиты стоят заемщику достаточно дорого, но процент одобрения по ним гораздо выше.

- Каков на Ваш взгляд сегодня портрет заемщика в РФ? как он изменился? на какие цели он берет кредит?

- Среднестатистического портрета заемщика, пожалуй, нет. Сейчас он очень разный от банка к банку и от сегмента к сегменту. Существуют клиенты, которые скрупулезно и тщательно высчитывают все аспекты кредитного предложения и деньги они берут на что-то очень важное и жизненно необходимое. Есть заемщики, которые смотрят исключительно на комфортность ежемесячного платежа и их покупки скорее связаны с желанием, нежели с необходимостью. Есть те, кто хочет сэкономить на процентах и снизить финансовую нагрузку от предыдущих кредитов, они выбирают рефинансирование, а есть люди, которым просто нужны деньги и совершенно не важны условия - они чаще всего обращаются в МФО.

На какой сегмент ориентироваться и каких заемщиков привлекать – каждый банк решает для себя сам, а то, насколько успешно он с этим справится, зависит от правильно настроенной риск-стратегии и методов оценок будущего заемщика.

[1] «БКС Премьер» используется в качестве товарного знака для АО «БКС Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г.


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17 июня в 12:52, просмотров: 597, комментариев: 0


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