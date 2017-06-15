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​Ежедневный объем сделок в приложении «Мой Брокер» достиг 1 млрд рублей

Если для систем интернет-банк уровень проникновения услуг уже близок к насыщению, то онлайн-банкинг с использованием мобильных устройств – от смартфонов до планшетов – ещё находится в стадии роста, заметно отличающегося в сегментах физических и юридических лиц. В недавно опубликованном годовом отчёте Банк России зафиксировал показатели достигнутые в прошлом году – каждый четвертый платеж физические лица совершали с использованием сети Интернет и мобильных устройств связи, их доля в общем объеме электронных платежей составила более 20%. При этом годовой прирост операций физических лиц составил почти 40% — как по количеству, так и по объему, и именно физические лица стали драйвером роста платежей с использованием электронных технологий.[1]

Мобильные сервисы активно внедряются не только классическими банками, популярность стремительно набирают также мобильные приложения для работы на рынке ценных бумаг. Так, запущенное в 2015 году компанией БКС[2] приложение «Мой Брокер» на сегодняшний день установили более 300 000 человек. За этот период программа завоевала победу в конкурсе «Инновации в инвестициях» и в «Битве инноваторов» на форуме FinNext-2016.

О том, какие преимущества дает пользователям мобильное приложение «Мой Брокер»[3], рассказал директор по маркетингу «БКС Брокер» Руслан Смирнов.

- Существует ли разница в функционале между мобильным приложением и веб-интерфейсом вашей компании?
- В настоящий момент функционал веб-приложения немного отстает от мобильных приложений – проект «Мой Брокер» запускался, как mobile first, и поэтому все новые функции и технологии сначала запускались на мобильной версии, которая сейчас на порядок более востребована клиентами. С переходом на новую IT-архитектуру мы планируем устранить оставшиеся различия уже летом этого года, когда веб версия «Мой Брокер» будет полностью перезапущена в новом дизайне. Для нас очень важно, чтобы клиент получал одинаковый положительный опыт и впечатления от использования приложения независимо от того, какой платформой он пользуется в конкретный момент времени - веб, android или iOS .

- Какая аудитория у вашего мобильного приложения? Она пересекается с веб интерфейсом или же это принципиально новые инвесторы? Сколько людей ежедневно используют мобильное приложение и какая это доля от общего числа пользователей?

- На сегодняшний день приложение установили более 300 000 человек, для БКС Брокер приложение стало одним из важнейших каналов привлечения новых клиентов, одновременно и большая часть действующих клиентов БКС начали использовать «Мой Брокер», можно сказать, что бизнес активно мигрирует в мобайл. Ежедневно приложение использует более 10 000 человек, при таких темпах роста скоро это превысит посещаемость веб-сайтов компании. Существенная деталь - люди не только используют приложение для просмотра новостей, инвестиционных идей и котировок ценных бумаг, но и активно совершают сделки прямо в приложении. Один миллиард рублей в день – такой оборот мы видим сейчас, и он продолжает расти.

- В какое время дня обычно происходит пик использования мобильного приложения?

- Мы наблюдаем три пика активности. Первая группа – это клиенты, заходят в утренние часы, когда начинаются торги на бирже, они, как правило, еще возвращаются в приложение три и более раз в течение дня. Вторая группа – те, кто только планирует стать инвестором – пик активности у них в середине дня, то есть во время обеда и вечером, когда большая часть людей приходит домой, то есть когда есть свободное время.

- Как вы развиваете свое мобильное приложение? Планируется ли в дальнейшем внесение новых функций?

- «Мой Брокер» обновляется каждые две недели, и с каждым обновлением мы стремимся сделать приложение более удобным и полезным для пользователей, над проектом работает выделенная команда. Основной фокус сейчас на расширении доступных через приложение функций и улучшение контента по инвестиционным идеям и рекомендациям.

Совсем недавно вышло обновление «Мой Брокер» 3.0.2. Для этого были проанализированы тенденции, которые происходят в мире финансовых digital-продуктов, изучен лучший опыт российских и западных компаний, собраны, систематизированы и учтены пожелания пользователей приложения.

В результате дизайн приложения «Мой Брокер» стал более светлым и легким, оповещения о достижении инструментом заданного уровня стали более удобными, а отображение структуры клиентского портфеля – еще более наглядным. Если приложение свернуто, уведомление о событиях приходит в виде push-сообщения. Также в приложении появились информационные символы-статусы: прямо на закладке котировок можно видеть, по какому инструменту выставлены активные заявки, есть ли актуальные инвестиционные идеи, активированы ли оповещения и т.п.

Кроме того, важным для многих клиентов нововведением в приложении «Мой Брокер» стала возможность пополнения брокерского счета с карты любого банка.

Так же мы уже работаем над новым пакетом улучшений, в рамках которого планируется добавить в приложение информационные и функциональные сервисы для владельцев Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), расширить список торгуемых инструментов, реализовать выставление стоп-заявок и подачу неторговых поручений.

[1] https://rns.online/finance/TSB-prognoziruet-perehod-90-klientov-bankov-na-distantsionnoe-obsluzhivanie-cherez-5-let-2017-05-26/

[2] ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

[3] «Мой Брокер»мобильное приложение БКС Брокер для торговли ценными бумагами с устройств на базе операционных систем iOS и Android. Кроме непосредственно покупки и продажи активов, в нем также можно просматривать ленту информационных агентств и котировки, меняющиеся в реальном времени. Новичкам в сфере трейдинга «Мой Брокер» предлагает ответить на несколько вопросов и затем подбирает портфель бумаг автоматически, исходя из предпочтений пользователя.


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15 июня в 12:50, просмотров: 383, комментариев: 0


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