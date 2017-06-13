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​Доля безналичных расчетов будет расти

Доля операций по оплате гражданами России товаров и услуг картами в 2016 году составила порядка 80% от общего количества транзакций, проведенных физическими лицами по своим платежным картам. Это стало рекордным показателем за последние пять лет, свидетельствует статистика Банка России. Всего же объем эмиссии карт российских банков вырос за 2016 год на 4,5%, до 254,8 млн., или 1,7 карты на одного жителя. В течение 2016 года на территории России и за ее пределами с их использованием было совершено 17,9 млрд. транзакций на сумму 51,2 трлн. рублей (рост по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4% соответственно). В среднем за год одним жителем было совершено более 120 операций на 349,7 тыс. рублей (в 2015 году – 90 операций на 283,8 тыс. рублей)[1].

О том, почему и как ЦБ будет поддерживать данную динамику, и как это отразится на экономической ситуации в России, рассказал Виталий Раужин, директор филиала «БКС Премьер»[2] в Сургуте.

- Заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила на ПМЭФ, что быстрый переход на безнал – одна из основных задач ЦБ. Насколько, на Ваш взгляд, это действительно должно быть приоритетом Банка России в настоящий момент?

- Сейчас это должно быть приоритетом всех ЦБ в мире. Логика тут простая: наличные деньги сложно отследить, их можно использовать на что угодно (в том числе на противозаконные цели), к тому же их легко можно уводить от налогов. Весь «безнал» оставляет за собой электронный след в банковских проводках. Его легко контролировать и администрировать.

- Какова в настоящий момент доля безналичных расчетов в целом в экономике, в розничном товарообороте и пр.?

- В общем объеме розничной торговли на оплаты картами приходится примерно 30%. При этом темпы роста безналичного оборота в России самые высокие среди развитых и развивающихся стран, и по нашим оценкам, уже через 8-10 лет доля безналичных платежей в России может вырасти до уровня 50%.

- Каким инструментарием обладает ЦБ, чтобы увеличить долю безнала в обороте?

- Вообще инструментарий ЦБ – это денежно-кредитная политика государства. Там много параметров. Как вариант, можно уменьшить денежную массу М2 с ограничением наличных расчётов некой максимальной суммой (это уже есть, но сумму можно уменьшить) или ввести повышенный НДС при оплате наличными. Одним словом вариантов немало, и это в сумме называется "денежно-кредитная политика государства".

- Очевидно, что сокращение оборота наличных денег и увеличение безналичных – это благо для экономики. Но можно ли говорить, что применение административных мер для сокращения доли наличных денег может повредить развивающейся экономике, пытающейся начать рост после долгой рецессии? То есть может ли оказаться, что борьба против наличных денег может принести больший вред, чем сами наличные? Из-за чего? В чем будет выражаться этот вред?

- Здесь главное не перегнуть палку. Основная идея в том, что надо не бить по пальцам, а выстраивать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы само развитие шло по нужной траектории и мы сами отказывались от наличных денег. Потому что административные меры (штрафы) способствуют уменьшению доходности капитала, который есть у компаний и физлиц.

- Выстраивая ДКП России, на какие страны должен ориентироваться ЦБ? Ольга Сокробогатова приводит пример Швеции, Финляндии и Норвегии. Применим ли к России их опыт?

- Лучше всего ориентироваться на самих себя, на нашу ситуацию в экономике. При этом, разумеется, полезно подсматривать мировой опыт, брать оттуда лучшее и грамотно адаптировать под свои реалии.

- Какие меры (и рыночные, и административные) могут эффективно повысить долю безнала и при этом способствовать экономическому росту в России?

- На современном этапе развития безналичных расчетов в России – это, прежде всего, просветительские меры, различные программы обучения, реклама и т.д. В том числе реклама «живыми деньгами»: то есть если расплачиваться картой или смартфоном будет более выгодно, и все это будут знать, то переход на безнал в России будет идти более скорыми темпами. Впрочем, отчасти это идея уже реализована – в виде cashback за совершенные по картам покупки.

[1] http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dolia-beznalichnykh-raschetov-rastet

[2]*«БКС Премьер» используется в качестве товарного знака для ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 34, комментариев: 0


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