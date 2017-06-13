​Владимир Путин обвинил Америку в использовании террористов для «раскачивании лодки» в России

Президент РФ Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты Америки в том, что они использовали терроризм для раскачки обстановки в России: об этом он говорил в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну, сообщает РИА Новости.

Штаты поддержали сепаратизм в Чечне и на Северном Кавказе в целом, объяснил российский лидер.

Тем не менее, считает он, «холодная война» в прошлом: сейчас у России ясные и прозрачные отношения «со всем миром, с Европой и США», хотя, «конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов».

«И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», — заключил Путин.