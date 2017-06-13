​Путин рассказал о самостоятельности Медведева на посту президента

Дмитрий Медведев на посту президента РФ являлся самостоятельной политической фигурой, заявил нынешний президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Сам Путин, по его словам, «работал много и в целом весьма успешно». «И я знаю, как у нас в стране, как за рубежом это время оценивали. Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом», — сказал он, его слова сегодня приводит РИА Новости.

Кроме того, в разговоре зашла речь и о первом предложении бывшего президента РФ Бориса Ельцина, который прочил Путину кресло премьер-министра. Тот тогда отказался: «Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов».