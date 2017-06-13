Владимир Богданов второй год подряд получает от Владимира Путина государственные награды. На этот раз — за науку

Президент РФ Владимир Путин накануне в Кремле вручил государственные премии. Напомним, среди лауреатов — генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, его заместитель Анатолий Нуряев и советник главного геолога предприятия Юрий Батурин. Они получили награду в сфере науки и технологий — за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Напомним, что чуть более года назад, 1 мая 2016 года, глава Сургутнефтегаза получил от президента звание Героя Труда. Таким образом Владимир Богданов уже второй год подряд выделяется высшей федеральной властью. Как видно в сюжете «Первого канала», главный нефтяник Сургута занимал очень заметное и почетное место в зале торжеств, и, судя по видео, будучи непубличной фигурой, несколько смущался от такого повышенного внимания к своей персоне.

После вручения состоялся торжественный прием в честь Дня России — во время него глава государства обратился к собравшимся с речью, в которой отметил, что Россия и ее народ за прошедшее время «пережили не только стремительный прорыв к новому», «но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев».

«Все эти трудности были преодолены», — подчеркнул Путин, назвав три составляющих силы государства: «политическая стабильность, единство целей и консолидация общества».