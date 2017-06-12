​МИД России рассказал о запрете иностранным журналистам посещать Крым

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым.

Как передает РИА Новости, речь об этом велась в ходе медиафорума «Открытый Крым: своими глазами». Так, Захарова заявила: «Иностранные корреспонденты — люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым — ярчайший пример». По ее мнению, запрет был наложен из-за того, что представители СМИ, будучи людьми думающими и опытными, после поездки не смогут замолчать правду о ситуации на полуострове.