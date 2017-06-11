​В сельском поселении Лыхма прошел фестиваль уличных культур

IV Межрайонный фестиваль уличных культур и альтернативного творчества «Время молодых» завершился в сельском поселении Лыхма Белоярского района. Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, он шел по двум направлениям — творческом и спортивном, участвовали 13 делегаций: это 220 человек.

Творческое направление состояло из таких номинаций, как конкурс групп поддержки, hand made, граффити, фотовыставка «Сушка», «Талантливый Я!». В спортивном направлении были представлены пляжный волейбол, велотриал, стритбол, открытый турнир по армрестлингу с участием бронзового призера чемпионата Европы Николая Мартынюка и двукратного чемпиона мира среди юниоров Рамика Мастанова, силовой экстрим.

По итогам фестиваля всех участников отметили дипломами и призами. Также вручили и специальные призы от организаторов и членов Экспертного совета.