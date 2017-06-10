​Лучшей песней 15-летия по версии МузТВ стала «Крошка моя» группы «Руки вверх»

Песня «Крошка моя» группы «Руки вверх» стала лучшей песней 15-летия по версии МузТВ: накануне прошла 15-я ежегодная музыкальная премия телеканала. Она шла в СК «Олимпийский» и в прямом эфире канала.

Номинация «Лучшая песня 15-летия» была добавлена в список по случаю юбилея премии. «Крошка моя» соревновалась с пятью другими песнями: «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, «Часики» Валерии, «Невозможное возможно» Димы Билана, «Жить в твоей голове» Земфиры и «Спектакль окончен» Полины Гагариной.