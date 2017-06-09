​Владимир Путин рассказал о планах ИГИЛ дестабилизировать ситуацию на юге России

Запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» планирует дестабилизировать ситуацию в южных регионах России, рассказал президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишут «Ведомости».

В качестве ответной меры требуется укреплять координацию спецслужб ШОС, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры, отметил глава государства. «В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы и по дестабилизации Центральной Азии, и южных регионов России», — сказал он.