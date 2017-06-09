​Центробанк не планирует деноминацию рубля

Деноминация рубля в ближайшее время не планируется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Никакой деноминации не планировалось и не планируется», — подчеркнула она, добавив, что финансовый регулятор намерен улучшить дизайн и защиту купюр.

Напомним, сегодня депутаты поддержали кандидатуру Набиуллиной, внесенную президентом на должность главы Центрального банка: таким образом, она останется главой Банка России.