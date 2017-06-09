​Эльвира Набиуллина останется главой Центробанка, решила Госдума

Российские депутаты продлили полномочия руководителя Центробанка: парламент одобрил проект постановления о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центрального банка России, передает gazeta.ru.
«Прошу вас поддержать кандидатуру, внесенную президентом на должность главы Центрального банка», — обратился к депутатам перед принятием решения полномочный представитель президента России в Государственной думе Гарри Минх. В итоге за выступили 360 депутатов при пятерых против и одном воздержавшимся.
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