​Роструд: Количество трудоустроенных инвалидов в России растет

Число трудоустроенных инвалидов в первом квартале 2017 года выросло на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.
«За первый квартал количество трудоустроенных инвалидов службами занятости возросло по сравнению с прошлым годом примерно на 25 процентов», — передает его слова RNS.
Важна легализация работы людей с ограниченными возможностями, подчеркнул он: «В рамках программы легализации перед нами стоит еще и задача, связанная с тем, чтобы граждане выходили из тени и заключали реальные трудовые договоры».
Кстати: Самые распространенные вакансии для инвалидов, по данным Роструда, — дворника, уборщика, грузчика, кондуктора и подсобного рабочего.
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