​Роструд: Количество трудоустроенных инвалидов в России растет

Число трудоустроенных инвалидов в первом квартале 2017 года выросло на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

«За первый квартал количество трудоустроенных инвалидов службами занятости возросло по сравнению с прошлым годом примерно на 25 процентов», — передает его слова RNS.

Важна легализация работы людей с ограниченными возможностями, подчеркнул он: «В рамках программы легализации перед нами стоит еще и задача, связанная с тем, чтобы граждане выходили из тени и заключали реальные трудовые договоры».

Кстати: Самые распространенные вакансии для инвалидов, по данным Роструда, — дворника, уборщика, грузчика, кондуктора и подсобного рабочего.