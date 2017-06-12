​Михаил Селюков поздравил югорчан с Днем России

Дорогие соотечественники!

Поздравляю Вас с Днем России!

Этот праздник особый в новейшей истории нашей страны. Он объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную Родину, видит ее современным и процветающим государством, хорошо понимает, что успех страны зависит и от его личных усилий. Не смотря на то, что мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, все мы - граждане России, страны с богатой историей и культурой, природным разнообразием и необъятными просторами. Но главным богатством нашей земли остаются люди сотен национальностей, которые в согласии и мире проживают в России. Совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и преумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей и благополучия нашей страны.

Желаю Вам мира и гражданского согласия, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и успехов в делах.