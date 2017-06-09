​Михаил Селюков: Нам необходимо развивать реальное производство

В Тюменской областной Думе состоялось выездное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам, в рамках которого депутаты посетили филиал ООО «УГМК-Сталь» в городе Тюмени – «Металлургический завод «Электросталь Тюмени».

«Завод построен в рамках инвестиционного проекта, - отметил депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков. – Это хороший пример поддержки реального производства на территории области».

Металлургический завод «Электросталь Тюмени» построен по договору о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией и правительством Тюменской области. Его строительство началось в 2006 году. По проекту производственная мощность завода составляет 550 тысяч тонн проката в год. Предприятие начало свою работу в 2013 году, и 24 июля 2013 года была получена первая сталь. Новый завод стал первым металлургическим предприятием в Тюменской области. За прошедший год было произведено 380 тысяч тонн товарного проката. Сегодня завод выпускает различные марки стали, которая востребована в машиностроении и строительной промышленности. Металлургическая продукция отличается высоким качеством и реализуется по всей России, в частности в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Челябинской области. Основным сырьем для производства стали является стальной лом, собираемый на территории Тюменской области. В настоящее время на заводе завершаются пуско-наладочные работы на финишных линиях прокатного цеха, продолжается строительство комплекса термического обессоливания, который позволит повысить эффективность работы систем водооборотных циклов завода и снизить объем потребляемой воды с водозабора реки Тура. В перспективе планируется освоение новых видов стали, расширение круга потребителей.

В ходе встречи с руководством завода депутаты Тюменской областной Думы задали интересующие вопросы и обсудили перспективы развития предприятия.

«Сегодня предприятие перерабатывает порядка 2000 тонн металлолома, собираемого на юге Тюменской области, Югре, Ямале, и выпускает качественную продукцию, которая реализуется, помимо других регионов, на Ямала и в Югре. Нам необходимо развивать реальное производство. В настоящее время это очень важная задача, в том числе для реализации программы импортозамещения», - сказал Михаил Селюков.