​Правительство определит перечень опасных пород собак

Правительство РФ займется определением опасных пород собак, сообщает Life: в рамках проработки законопроекта «Об ответственном обращении с животными» авторы представят соответствующий список.

Ожидается, что в нем будут упомянуты такие породы, как американский питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья собака, анатолийский карабаш, американский стаффордширский терьер, кавказская овчарка, алабай и другие. Авторы законопроекта говорят, что они представляют «потенциальную опасность для жизни и здоровья человека», в то время как зоозащитники негодуют, говоря, что сама постановка вопроса об опасности пород ненаучна.

«Этот довод просто ненаучный, — прокомментировал председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких. — Любая собака может быть потенциально опасной. Этот пункт требует тщательной проработки. Как будет собираться информация об опасности? Кстати, боятся обычно собак крупных пород, например немецких овчарок. А вот по статистике укусов чаще нападают как раз мелкие породы — таксы и прочие».