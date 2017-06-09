​Минфин вернется к вопросу индексации пенсий для работающих пенсионеров через три года

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, возможно, будет рассмотрен при подготовке бюджета РФ на 2020 год: об этом в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов.

Как передает «Интерфакс», по словам Силуанова, отказ от увеличения пенсий работающим пенсионерам — «это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов с одной стороны, с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии».

«Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности», — добавил министр.

Рассчитывать на увеличение пенсий в 2018-2019 годах работающим пенсионерам не стоит: по словам главы Минфина, бюджет в этот период будет «достаточно сложный, и этот бюджет адаптационный к новым условиям экономики».