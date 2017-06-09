​Госдума одобрила поправки в федеральный бюджет

Государственная дума одобрила в перовом чтении законопроект, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

«Закон принимается в первом чтении большинством голосов», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит «Интерфакс».

Напомним, что судя по поправкам, предполагаемые доходы бюджета в этом году увеличиваются с 13,488 трлн до 14,679 трлн рублей, а расходы — до 16,603 трлн рублей. Дефицит бюджета сократится до 1,924 трлн рублей и составит 2,1 процента ВВП.