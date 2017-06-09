​В МИД Украины задумались о введении визового режима с Россией

Украина может ввести визы для россиян в скором времени, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на главу МИДа Павла Климкина, который в эфире выразил поддержку этой мере. По его словам, внешнеполитическое ведомство сделает все необходимое в этом плане.

Более того, руководитель министерства высказался и за более жесткие решения: «Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает».

«Что касается процедур, МИД все как нужно сделает, — гарантирует Климкин. —Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь».

Напомним что ранее Украина получила безвизовый режим в страны Евросоюза. Глава государства Петр Порошенко объявил, что это — «окончательный развод» страны с Российской Империей.