​Величайшим фильмом всех времен назвали «Крестный отец»

«Крестный отец» (1972) назван величайшим фильмом всех времен: журнал Empire провел опрос среди поклонников кино, в нем участвовали 20 тысяч человек.
На втором месте разместился фильм «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980), на третьем — «Темный рыцарь» (2008).
Также в десятке — «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти», «Звездные войны» (эпизод не уточняется), «Властелин колец: Братство Кольца».
Город без наркотиков. О работе фонда — его руководители Андрей Кабанов и Тимофей Жуков // ONLINE 13 июня в 11:00