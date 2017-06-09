​«Единая Россия» обвинила Навального в обмане

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов обвинил оппозиционного политика Алексея Навального в обмане. Об этом единоросс говорил в интервью «Независимой газете».

По словам Неверова, обман заключается в том, что Навальный, не имея права принимать участие в президентских выборах 2018 года, призывает людей жертвовать деньги на выборы. Напомним, что оппозиционер осужден по делу «Кировлеса»: он получил условный срок. «Навальный — в первую очередь человек, который сегодня имеет две уголовные судимости, и они не за то, что он критикует власть, — охарактеризовал оппонента единоросс. — Второе: если ты сегодня осужден и не имеешь права идти на выборы, зачем ты обманываешь людей, что пойдешь избираться, и вытягиваешь из них деньги?»

«Люди очень многие этому доверяют и отправляют свои деньги, — сетует представитель «ЕР». — Ты создаешь штабы, собираешь людей, обещаешь им зарплату по 30 000–40 000, а при этом у тебя нет ничего. Все выстроено на обмане».

«Ведомости» отмечают, что имя Навального с недавних пор начало открыто называться представителями руководства страны.