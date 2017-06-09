16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,0020   EUR  63,7852  

​В Токио ко дню России в посольстве РФ прошел торжественный прием.

Торжественный прием Ко Дню России, который состоится 12 июня, организовали в посольстве РФ Токио: о нем сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие, проживающие здесь соотечественники, представители зарубежных дипломатических миссий и политики.

«Спустя 27 лет после рождения новой России мы видим, что государство сделало громадный шаг в своем развитии - как в политике, так и в экономике, в повышении уровня жизни людей», - отметил в ходе приветственного выступления посол РФ в Японии Евгений Афанасьев.

Он также отметил, что российско-японские отношения являются одним из ключевых факторов поддержания безопасности и устойчивого развития всего Азиатско- Тихоокеанского региона. «Укрепление отношений с Токио входит в число приоритетных задач нашей внешней политики», - добавил он.

Прием почтил своим присутствием министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений страны с Россией.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:57, просмотров: 164, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Ни Навальный, ни Усманов // ИНФОГРАФИКА

​Ни Навальный, ни Усманов // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru устали от обеих сторон знаменитого «блогосферного» скандала
Андрей Луговой Сегодня в 14:17
124 1
​«Слушай, а есть такое слово — реновация?!» // ИНФОГРАФИКА

​«Слушай, а есть такое слово — реновация?!» // ИНФОГРАФИКА
Большинство аудитории siapress.ru не интересуется проблемами москвичей, живущих в хрущевках
Андрей Луговой 08 июня в 11:06
403 4
​Временная архитектура // ИНФОГРАФИКА

​Временная архитектура // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru не пришли в восторг от кадровых перестановок в ДАиГ
Андрей Луговой 07 июня в 12:29
453 0
«Вы хотите поговорить? Вот на камеру поговорите!» // ВИДЕО

«Вы хотите поговорить? Вот на камеру поговорите!» // ВИДЕО
Возмущённые сургутяне тычут носом чиновников мэрии в нерешенные проблемы
Лилия Сулейманова 06 июня в 15:07
3271 21
​Покупка золота — перспективная идея // АУДИО, ТЕКСТ

​Покупка золота — перспективная идея // АУДИО, ТЕКСТ
К чему привел внезапный дипломатический скандал на Ближнем Востоке, каким будет лето для российских акций, когда лучше покупать валюту для путешествий?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 06 июня в 11:32
502 1
​Эпоха, не уходи! // ИНФОГРАФИКА

​Эпоха, не уходи! // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru хотят видеть «поросячьи» заборчики
Андрей Луговой 06 июня в 10:16
570 3
​Жильцы одного из домов в Сургуте воюют… с тараканами // ВИДЕО

​Жильцы одного из домов в Сургуте воюют… с тараканами // ВИДЕО
Люди страдают, чиновники бездействуют
Лилия Сулейманова 05 июня в 11:01
1453 2
​Статья дня. «Тьфу на вас!» Психолингвистическая весна 2017 года

​Статья дня. «Тьфу на вас!» Психолингвистическая весна 2017 года
Коронное «тьфу на тебя» означает взаправду: я всерьез обеспокоен твоими наездами, Алексей. На самом деле обеспокоен. Раньше не был, потому и никак не реагировал, а теперь вот…
Станислав Белковский 05 июня в 10:18
789 4
​Сургутская неделя. Маябрь закончился, лето еще будет!

​Сургутская неделя. Маябрь закончился, лето еще будет!
Обзор событий в городе
Олег Владимиров 03 июня в 12:07
1660 0
Тарас Самборский

​При чем здесь Пелевин? // ВИДЕОБЛОГ
В истории с отменой льгот для многодетных замглавы города стал крайним
Тарас Самборский 02 июня в 13:12
1504 2
Олег Владимиров

​Новые сургутяне
Люди просто замыкаются в круговороте «дом-работа». А когда и дом съемный, и работа – временная, то тут не до выработки культурного кода.
Олег Владимиров 02 июня в 12:05
1812 7
Лилия Сулейманова

​Зачем заморачиваться?
29 мая прошел ОГЭ по русскому языку, а 30 мая мне случайно попал в руки снимок, на котором снят один из «свежих» билетов с заданием для девятых классов...
Лилия Сулейманова 02 июня в 12:02
1133 6
​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО

​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО
К 85-летию автора проекта Сургутской ГРЭС-1
Анастасия Семихатских 01 июня в 10:25
1289 6
​Машины, припаркованные на газоне, эвакуирую, с мусором на городских улицах борюсь, теперь еще и детей спасаю...

​Машины, припаркованные на газоне, эвакуирую, с мусором на городских улицах борюсь, теперь еще и детей спасаю...
Глава Сургута нашел во дворах города опасные для детей площадки
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 мая в 18:57
1436 16
​Тюменская область привлекает IT-бизнес однопроцентным налогом

​Тюменская область привлекает IT-бизнес однопроцентным налогом
Региону пророчат будущее Силиконовой долины
Никита Шаганенко 31 мая в 11:05
489 0
​Без огласки? // ИНФОГРАФИКА

​Без огласки? // ИНФОГРАФИКА
Половина читателей siapress.ru не считает информацию о суицидах в СМИ табуированной
Андрей Луговой 31 мая в 10:18
414 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика