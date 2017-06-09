​В Токио ко дню России в посольстве РФ прошел торжественный прием.

Торжественный прием Ко Дню России, который состоится 12 июня, организовали в посольстве РФ Токио: о нем сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие, проживающие здесь соотечественники, представители зарубежных дипломатических миссий и политики.

«Спустя 27 лет после рождения новой России мы видим, что государство сделало громадный шаг в своем развитии - как в политике, так и в экономике, в повышении уровня жизни людей», - отметил в ходе приветственного выступления посол РФ в Японии Евгений Афанасьев.

Он также отметил, что российско-японские отношения являются одним из ключевых факторов поддержания безопасности и устойчивого развития всего Азиатско- Тихоокеанского региона. «Укрепление отношений с Токио входит в число приоритетных задач нашей внешней политики», - добавил он.

Прием почтил своим присутствием министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений страны с Россией.