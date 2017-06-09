​Путин заявил о неизменности политики США независимо от личности президента

Американская политика не меняется, кто бы ни находился во главе США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика — нет», — сказал лидер, его слова приводит ТАСС. Отметим, что в связи с избранием Дональда Трампа у части российского общества были надежды на то, что политика Америки в отношении нашей страны изменится. Однако этого не произошло.