​Интернет-омбудсмен РФ признал идею запретить анонимайзеры непродуктивной

Интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев раскритиковал внесенный в Госдуму законопроект о запрете приложений, позволяющих интернет-пользователям обходить блокировку сайтов.
«Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — прокомментировал он, его слова приводит РБК.
Запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, добавляет специалист, но «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране», что похоже на «безумие».
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