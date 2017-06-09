​Кремль: Решение о вступлении Украины в НАТО принимается в Брюсселе, а не в Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стремление Украины вступить в НАТО: напомним, накануне стало известно, что этот процесс назван как один из национальных приоритетов государства, соответствующий закон был принят Верховной Радой.

В Кремле отметили, что решение о принятии новых стран в альянс «принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом», а не Верховной Радой.

«В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ, — добавил Песков. — Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности».