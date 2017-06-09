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​Поставки российского газа через Украину увеличились до пятилетнего минимума

Объем поставок российского газа через Украину достиг максимума за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на НАК «Нафтогаз Украины».

Так объем транзита увеличился на 22 процента за первые пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2016-го, и на 64 процента по сравнению с тем же периодом 2015-го.

«Объем поставок газа в этом году достиг рекордно высокого уровня за последние пять лет, превысив средний объем транзита за январь-май в 2013–2016 годы почти на 9 млрд куб. м», — говорится в пресс-релище «Нафтогаза Украины».


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Сегодня в 09:48, просмотров: 91, комментариев: 0


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