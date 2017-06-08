​Сбербанк рассказал, как будут работать офисы в праздничные дни

Сургутское отделение Сбербанка информирует о режиме работы в период праздников, посвященных Дню России.

10, 11 и 13 июня 2017 года офисы банка будут работать в обычном режиме.

12 июня с 10:00 до 15:00 будут открыты дежурные филиалы, расположенные по адресам:

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46;

г. Сургут, пр. Ленина, 46;

г. Когалым, ул. Молодежная, 18;

г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50;

г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 11;

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10;

г. Радужный, 4 мкр, 14;

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 4.

«Совершить необходимые банковские операции клиенты Сбербанка смогут дистанционно в режиме 24/7 при помощи Сбербанк Онлайн и «Мобильного банка», а также в банкоматах и круглосуточных зонах самообслуживания», – прокомментировала начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Сургутского отделения Сбербанка Жанна Калашникова.

Подробную информацию о режиме работы отделений Сбербанка можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-555-55-50.