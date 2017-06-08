​Сбербанк рассказал, как будут работать офисы в праздничные дни

Сургутское отделение Сбербанка информирует о режиме работы в период праздников, посвященных Дню России.
10, 11 и 13 июня 2017 года офисы банка будут работать в обычном режиме.
12 июня с 10:00 до 15:00 будут открыты дежурные филиалы, расположенные по адресам:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46;
г. Сургут, пр. Ленина, 46;
г. Когалым, ул. Молодежная, 18;
г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50;
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 11;
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10;
г. Радужный, 4 мкр, 14;
г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 4.
«Совершить необходимые банковские операции клиенты Сбербанка смогут дистанционно в режиме 24/7 при помощи Сбербанк Онлайн и «Мобильного банка», а также в банкоматах и круглосуточных зонах самообслуживания», – прокомментировала начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Сургутского отделения Сбербанка Жанна Калашникова.
Подробную информацию о режиме работы отделений Сбербанка можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-555-55-50.
Город без наркотиков. О работе фонда — его руководители Андрей Кабанов и Тимофей Жуков // ONLINE 13 июня в 11:00