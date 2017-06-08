​Бронзовую гагару установили в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск снова на несколько дней превратился в столицу «зеленого» кино. Здесь проходит международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить», торжественная церемония награждения победителей состоится сегодня, 8 июня.

Подготовиться к масштабному мероприятию помогали и специалисты компании «Северные Строительные Технологии». Незадолго до открытия фестиваля помогли установить главный его символ – бронзовую гагару. Теперь скульптура украшает площадь около Государственного художественного музея и по праву вошла в число достопримечательностей окружной столицы.

Напомним, что телефестиваль стал самым масштабным за всю историю. Было прислано почти 800 работ от 625 телекомпаний и независимых авторов из 76 стран мира, в том числе впервые из Бразилии, Колумбии и Великобритании.