​Госдума предложила запретить механизмы обхода интернет-блокировок

В Госдуме рассмотрят законопроект, который ограничит возможность легального использования технологий для обхода блокировок сайтов в интернете. В документе, который обнародован в базе данных Госдумы, сказано, что запрет предполагается наложить на использование на территории страны «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории России ограничен».

«Предлагаемый настоящим проектом механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования «средств обхода блокировок», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, причем отдельно сказано, что это не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Интересно, что ранее о существовании всевозможных сервисов обхода блокировок вспоминали как раз власти России — когда комментировали блокировку российских интернет-ресурсов на Украине.