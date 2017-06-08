​Автору лучшего вопроса для прямой линии с Путиным подарят золотой телефон

Компания Caviar, специализирующаяся на отделке телефонов, представила новую модель смартфона с портретом президента России. Выход коллекции приурочен к прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает lenta.ru.

Первым владельцем этого телефона станет автор лучшего вопроса для главы государства, по мнению организаторов. «Мы выберем вопрос, который, на наш взгляд, будет именно тем, который важно услышать каждому в стране, и отметим его автора первым экземпляром этого телефона», — сказал представитель марки.

Корпус гаджета из лимитированной серии украшен золотым объемным портретом Путина и названиями 85 столиц субъектов страны.

В продажу он выйдет ограниченным тиражом, цена смартфона составит 184 тыс. рублей.

Прямой эфир запланирован на 15 июня.