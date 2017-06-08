​Верховная Рада назвала национальной целью Украины вступление в НАТО

Верховная Рада в законопроекте о внесении изменений в законодательные акты Украины о внешнеполитическом курсе страны разъяснила приоритеты национальных интересов, сообщает gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ. Так, приоритетеами объявлены интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Евросоюзе.
Среди прочего в списке — вхождение в НАТО, вернее, включение страны в евроатлантическое пространство безопасности с целью дальнейшего обретения членства в Североатлантическом альянсе.
Отметим, что это новшество документа: ранее в нем говорилось только об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.
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