​Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет

Сразу несколько портивокорабельных ракет запустила КНДР во время очередных ракетнях стрельб, передает Yonhap.

Это около десяти снарядов класса «земля-корабль», которые были выпущены из района Вонсан. Они пролетели к берегам Японии больше 200 километров и упали в Японском море.

Власти Японии отметили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны и не представляют угрозу для национальной безопасности, но министр иностранных дел Японии Фумио Кисида подчеркнул недопустимость испытаний: Токио готовится отправить Пхеньяну официальный протест.