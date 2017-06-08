​Московский ураган принес убытки на 25 миллионов рублей

Материальный ущерб от стоичного урагана, который прошел 29 мая, оценивается «Росгосстрахом» в 25 миллионов рублей, передает ТАСС.

«Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн рублей, в том числе в 19 млн рублей — ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования КАСКО», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, напомним, что ураган унес жизни 16 человек в Москве и Подмосковье, пострадали более 200 человек.