​В Сургуте презентовали первый внедорожник ŠKODA KODIAQ

3 и 4 июня в автоцентре ŠKODA компании «ВМ Сургут» прошла презентация первого семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ.

Гости праздника смогли одними из первых познакомиться с Новым ŠKODA KODIAQ и приятно провести время со всей семьей.

Будучи семейным брендом, ŠKODA подготовила для своих клиентов веселый праздник, где каждый нашел себе занятие по душе. Одни оценили достоинства нового KODIAQа и прошли тест-драйв, другие погрузились в виртуальную реальность и проходили виртуальный тест-драйв. Любители поупражняться в ловкости и стратегии играли в увлекательные настольные игры. А детей развлекали веселые аниматоры. Многие гости при помощи приложения FollowKodiaq смогли сфотографироваться с интерактивным медведем. А после угоститься освежающими напитками из фреш-бара.

Длина 4,70 м, вместимость до семи человек, самый большой багажник в классе – это ŠKODA KODIAQ, первый большой SUV чешского автопроизводителя. В 2017 году на рынок выходит новейшая модель от ŠKODA, наделенная лучшими качествами чешской марки: выразительный дизайн, превосходная вместимость, практичные интеллектуальные и инновационные технологии, которые обычно представлены только в автомобилях более высоких классов. Модель ŠKODA KODIAQ знаменует начало масштабной кампании ŠKODA по освоению сегмента SUV.

Хотите завести домашнего питомца и настоящего друга? Подумайте о медведе! Благодаря ему Вы смело можете отправиться туда, где давно мечтали побывать: он обеспечит привычный уровень комфорта в любой поездке, а его современный дизайн будет гармоничен в любых пейзажах. Есть только один недостаток: Вы не сможете оставить его дома одного — Вам просто этого не захочется.

Но не каждый медведь может стать таким любимцем — только первый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ.

Приглашаем всех желающих на тест-драйв нового ŠKODA KODIAQ по адресу ул. Профсоюзов, 49/1. Запись по телефону 8 (3462) 503-603.