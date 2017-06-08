​На антикоррупционной акции в Москве нельзя будет использовать звуковую аппаратуру

Проведение антикоррупционного митинга в Москве было согласовано с некоторыми условиями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

Власти запретили устанавливать на мероприятии звукоусиливающее оборудование и экраны, сказал Рубанов, об этом же в своем фейсбуке написал глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

«Когда 26 марта показало, что запреты больше не действуют, мэрии всех городов получили указания перед 12 июня все согласовывать... Но при этом разные городские власти интерпретировали новые вводные по-разному», — написал он.