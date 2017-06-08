​Сформирована российская футбольная сборная для участия в Кубке конфедераций

​Статья дня. «Тьфу на вас!» Психолингвистическая весна 2017 года

Коронное «тьфу на тебя» означает взаправду: я всерьез обеспокоен твоими наездами, Алексей. На самом деле обеспокоен. Раньше не был, потому и никак не реагировал, а теперь вот…