​Дмитрий Песков: Санкции ЕС против Крыма незаконны

Намерение Европейского Союза продлить санкции против Крыма диссонирует с настроем в европейских столицах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Считаем эти санкции незаконными, а главное — убеждены в том, что подобные решения, подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах», — сказал он, его слова приводит ТАСС. «Больше и больше производители в странах ЕС страдают от продолжения этих санкций», — посетовал он.

Напомним, что такую реакцию вызвало согласование постпредами стран — членов ЕС при Совете Евросоюза продление санкций против Крыма еще на один год.