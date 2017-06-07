​Служба внешней разведки РФ предупредила о новом витке экономической войны с США

США намерены увеличить санкционное давление на Россию, передает gazeta.ru заявление главы Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, которое он сделал в ходе слушаний в Совете Федерации.

«В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России. По полученным данным, Вашингтон намерен усилить санкционное давление на нашу страну и ищет для этого новый повод», — отметил он и добавил, что рестрикции могут быть расширены против добывающих и смежных с ним секторов российской экономики. Также прорабатываются идеи сокращения сроков кредитования на внешних рынках российских банков с госучастием и компаний энергетического профиля.

Действовать хотят и на рынке: «США убеждают своих партнеров в целесообразности снижения объемов закупки российской нефти», — говорит Нарышкин. Также предпринимаются попытки сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2».