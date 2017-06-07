​Крупнейшие авиакомпании России увеличили перевозки почти на четверть

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал ТАСС, что 20 крупнейших авиакомпаний страны за первые пять месяцев этого года увеличили перевозки пассажиров на 22%.

«В этом году пассажиропоток растет высокими темпами: по 20 крупнейшим авиакомпаниям мы подвели итоги с января по май. Рост количества перевезенных пассажиров составляет 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал он. — Причем есть отдельные лидеры — «Северный ветер» увеличил перевозки на 40 процентов».

Абсолютным лидером же стала авиакомпания «Вим-Авиа», которая ныне испытывает сложности с задержками своих рейсов. Она за январь-май увеличила перевозки на 204 процента.