Швейцария введет безвизовый режим для Украины с 11 июня, передает gazeta.ru: таковы итоги переговоров резидента Украины Петра Порошенко и руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера.

«Во время встречи была отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Там же рассказывается, что стороны обсудили вопросы ускорения возвращения Украины замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банках.