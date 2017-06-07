​10 российских вузов лишились лицензий за первый квартал 2017 года

За первый квартал 2017 года лицензий лишились десять российских вузов, и это больше, чем за весь 2016 год сообщает gazeta.ru: тогда право на педагогическую деятельность потеряли девять учебных заведений.

Основная причина отзыва лицензий, по словам председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина, — отсутствие необходимой материальной базы и квалификации преподавателей: «Структура, которая не имела в регионах ничего, но у нее было огромное количество обучающихся. Все это походило на мошенничество: люди числились, но по факту не обучались, а спустя время им просто выдавали дипломы. Таких будок по продажам дипломов быть не должно», — сказал он.