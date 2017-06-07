​Госдуме предложили перейти на юлианский календарь

Государственная Дума рассмотрит законопроект, который предусматривает перевод летоисчисления в стране на юлианский календарь: документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Как передает gazeta.ru, предложение подали депутаты ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин. Они опираются на мнение ученых, которые отмечают несовершенство григорианского календаря, используемого в России и европейских странах. Он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня, говорят специалисты.

Парламентарии добавляют также, что юлианского календаря придерживаются православные церкви (Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская) и монастыри Афона.

Отметим, что накануне депутатам предложили изменить гимн страны — на «Боже, Царя храни!» Нынешний гимн не устроил авторов законопроекта тем, что является последователем советского гимна, которому не удалось стать символом объединения граждан государства.