​Депутаты хотят ввести наказание за жестокость в отношении животных

Депутаты Госдумы разработали поправки в статью 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными», предусматривающие увеличение срока лишения свободы с 2 до 6 лет.

«Мы предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и тем самым перевести эти преступления в категорию средней тяжести. А вторую часть мы относим к категории тяжких преступлений. Это означает, что никакого деятельного раскаяния и других подобных уверток здесь уже быть не может. А срок по второй части мы увеличиваем до шести лет. Более того, мы попробуем ввести нижний порог — четыре года лишения свободы», — отметил один из инициаторов — депутат Олег Шеин.

«Впервые в стране создается совершенно новая для нас сфера правового регулирования: это общественные отношения, связанные с обращением с домашними, безнадзорными, дикими животными, животными в цирке и в зоопарке», — отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова приводит ТАСС. «Я почти на 100% уверен, что закон во втором чтении, да и в третьем, и в Совете Федерации будет принят до окончания этой летней сессии. Вы знаете, я не могу вспомнить какой-то законопроект, который получал такое количество предложений, поправок. По-моему, учли все что только можно. И невозможно», — добавил Иванов.

Представители силовых ведомств поддержали данную инициативу. В четверг, 8 июня, поправки будут обсуждаться на заседании Совета по правам человека при президенте, после чего будут внесены в Госдуму.

Иванов подчеркнул, что смысл закона — прописать общие правила на федеральном уровне с возможностью корректировки отдельных нюансов на законодательном уровне регионов.