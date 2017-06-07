​Что бы сделал Путин в одном душе с геем?

Российский президент Владимир Путин, оказавшись в одном душе с геем, припомнил бы, что он мастер спорта по дзюдо, сообщает РБК: щекотливую тему он обсудил в разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном, который, напомним, снимает фильм о российском лидере.

Говоря о законе о запрете гей-пропаганды в России, который был принят в 2013 году, Путин отметил, что он не нарушает права геев, более того: «Там нет никаких ограничений вообще», — сказал он, после чего и прозвучал провокационный вопрос о том, как бы он повел себя на подводной лодке, оказавшись в душе с геем. Владимир Путин посмеялся и ответил, что не стал бы ходить с ним в душ: «Ну я предпочитаю не ходить в душ с ним. Зачем провоцировать его? Но вы знаете, я мастер спорта по дзюдо», — отметил президент.

Напомним, что документальный фильм Оливера Стоуна о российском лидере должен выйти в эфир в середине июня.